Dimanche après-midi, la police de Liège a été appelée à Chênée pour intervenir dans le cadre d’un comportement plus que suspect d’un homme qui déambulait en rue.

En effet, peu avant 17 heures, l’homme a tenté de s’introduire dans une maison et ce, en soulevant le volet de l’habitation. Heureusement, une voisine a vu le manège de l’individu et est sortie de chez elle pour le mettre en fuite.

Quelques minutes plus tard, le gaillard a tenté de s’introduire dans une autre habitation, en forçant une porte latérale de la bâtisse. Cette fois, c’est la victime qui a entendu du bruit dans sa maison et qui a fait fuir le voleur.

L’alerte a été donnée et la police a interpellé le suspect quelques minutes plus tard. L’homme, en situation de séjour illégal, n’a aucun antécédent judiciaire. Il a été privé de liberté et déféré au parquet. Il a alors été remis en liberté. Cela ne signifie évidemment pas qu’il ne devra pas répondre de ses actes puisque son dossier a été fixé au 25 mars dans le cadre d’une procédure accélérée.