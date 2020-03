Par chance, le taximan est intervenu...

Jeudi, aux alentours de 23 heures, Sam, un homme en séjour illégal en Belgique depuis 6 ans et âgé d’une quarantaine d’années, a commis une tentative de vol avec violence dans le centre-ville de Liège.

La victime payait la course à la fenêtre de son taxi lorsqu’il a été attaqué. L’homme de 63 ans tendait un billet de 10 euros lorsque le suspect l’a attrapé par-derrière et lui a serré la gorge pour lui prendre son argent. Heureusement, le taximan a directement réagi et est venu en aide à son client. Il a ensuite maintenu sur place Sam jusqu’à l’arrivée des services de police. Lors de la fouille du suspect, les forces de l’ordre, ont retrouvé un couteau sur l’homme.

Les faits ont été qualifiés de tentative de vol avec violence, avec comme circonstance le fait que ça se soit déroulé durant la nuit. Le dossier a été mis à l’instruction.