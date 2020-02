Michel, 51 ans, a écopé de trois ans de prison avec sursis probatoire pour ce qui excède la durée de la détention préventive pour avoir fait vivre un véritable enfer à son papa et l’avoir spolié. Il a volé plus de 75 000 euros à celui-ci !

Le 18 avril 2019, un homme âgé de 87 ans s’est présenté au poste de police en pleurs. Il était apeuré et en pleine détresse morale. Il a expliqué que son fils, qu’il hébergeait depuis 2011, lui faisait vivre un véritable enfer. Le monsieur a expliqué que, suite au décès de son épouse, il a accueilli son fils chez lui car ce dernier avait basculé dans une profonde dépression. En 2012, son fils a été diagnostiqué schizophrène et hospitalisé en psychiatrie. Mais, depuis, le père vivait un enfer. Le fils qui était accueilli chez lui n’arrêtait de l’insulter et de lui crier dessus. Il l’a empêché de se reposer et l’a privé d’utiliser ses lunettes. Le quinquagénaire a également menacé d’incendier la maison ou de "l’endormir" en ouvrant le gaz.

Le fils indélicat lui avait aussi confisqué ses documents et sa carte bancaire, dont il faisait un usage abusif. Le papa a plusieurs fois remboursé les dettes de son fils et ce dernier a vidé son coffre en banque qui contenait 75 000 euros.

Michel a reconnu les faits tout en les minimisant. Il a admis être nerveux en raison de douleurs au niveau du nerf sciatique et ne plus suivre aucun traitement psychiatrique ou médicamenteux depuis des années.

La fille de la victime a confié s’inquiéter pour son papa. Michel a réitéré ses aveux. Il a admis le caractère intolérable de son comportement et exprimé des excuses et des regrets. Il a reconnu souffrir de troubles du comportement.

Michel a été condamné par le tribunal correctionnel de Huy en 2015 à 2 ans de prison avec sursis probatoire de 5 ans pour abus de confiance et avoir omis de faire aveu de faillite. Pour rester libre, il devra être suivi et changer de domicile.