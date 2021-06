Voilà quelques jours que Bakar, un Liégeois de 37 ans fait vivre un enfer à ses voisins.

Ainsi, le 27 mai dernier, le gaillard a fait l’objet de deux plaintes émanant de ses voisins de la rue de Porto qu’il avait frappés et menacés à l’aide d’une paire de ciseaux.

Le lendemain, il aurait frappé un autre voisin qui, par peur de représailles n’a pas déposé plainte.

Samedi, les dérives de Bakar ont recommencé puisqu’il a défoncé la porte d’entrée d’un autre voisin. Il s’est ensuite introduit dans la maison pour y jeter un coup d’œil et est reparti sans rien emporter…

Le même jour, Bakar s’est promené en rue complètement nu, avant de monter dans une voiture. Comme le conducteur ne le conduisait pas là où il voulait, il a arraché le frein à main et même la boîte de vitesse. la voiture a alors dévalé la rue pour percuter un véhicule en stationnement. La police est intervenue et a alors interpellé Bakar, non sans mal…

Hystérique, Bakar a été emmené à l’hôpital où il s’est de nouveau rebellé. Responsable de ses actes, il a fini par être déféré, lundi au palais de justice de Liège. Là, il s’en est de nouveau pris à un policier qui l’emmenait aux toilettes et ce, avant d’être ramené en cellule.

Son cas a été examiné par le magistrat de garde au parquet qui a décidé de mettre son dossier à l’instruction avec demande de mandat d’arrêt.