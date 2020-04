Le suspect avait pris contact avec le vendeur par Facebook, il a donc rapidement été identifié.

Thibault, un Liégeois de 20 ans, a été privé de liberté et déféré jeudi au parquet de Liège pour vol simple et abus de confiance. Le jeune homme très connu de la justice, a finalement été relaxé, mais sera jugé prochainement devant le tribunal correctionnel.

Mercredi, le suspect s’est rendu à Grâce-Hollogne, chez un individu qui vendait une moto. Il avait préalablement pris contact avec le vendeur via le réseau social Facebook. Lorsqu’il a testé le deux-roues, Thibault s’est évanoui dans la nature et n’est jamais revenu.

Rapidement, les enquêteurs sont parvenus à identifier le suspect grâce à son profil Facebook. Lorsqu’il a été intercepté, l’homme n’était plus en possession du véhicule. Il a rapidement expliqué qu’il avait revendu la moto à un individu. Lorsque ce dernier a été entendu, il a expliqué qu’il n’avait jamais acheté cette moto et qu’il ne l’avait même jamais vue. À son domicile, les enquêteurs n’ont trouvé aucune trace du deux-roues. Cet homme a donc été mis hors de cause.

Le suspect, quant à lui, a été déféré jeudi au parquet de Liège, mais a été relaxé. Il comparaîtra prochainement devant le tribunal correctionnel où il sera jugé pour plusieurs faits, dont certains bien plus graves que ce vol simple.