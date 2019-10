Ahmed Boujneh, 31 ans, encourt 5 ans de prison pour avoir provoqué la mort sans intention de la donner de Aymen Boujneh, son frère. Ahmed Boujneh doit en plus répondre de deal de cocaïne et d’amphétamines.

Les deux frères habitaient dans un studio de la rue de Hesbaye à Liège. Ils s’adonnaient à un trafic de cocaïne et d’amphétamines. Le 17 mars 2018, plusieurs hommes se trouvaient dans le studio avec les deux frères. "On s’est disputé parce que mon frère consommait beaucoup de drogue avec ses amis, a expliqué le détenu. Après, je suis retourné dans mon lit. Mon frère est venu vers moi. Il m’a donné un coup de poing. On a commencé à s’empoigner. Les amis sont venus pour nous séparer. Je me suis assis dans le salon."

Selon lui, le coup de couteau mortel serait un accident. "Dix minutes plus tard, j’ai pris mes baskets rouges. Mes lacets étaient longs. J’ai décidé de les couper avec le couteau qui était sur la table. La cuisine est à côté du salon. Je me suis abaissé pour couper les lacets. Mon frère m’a attrapé par le cou, il m’a dit de ne plus jamais l’insulter. On a recommencé à se disputer. J’ai essayé de m’enlever de l’étreinte de mon frère et j’ai porté directement le coup de couteau."

La victime a été touchée en plein cœur. "Mon frère a crié : tu m’as frappé, tu m’as frappé. J’ai suivi mon frère aux toilettes pour voir la blessure. Il n’allait pas bien. Je l’ai pris dans mes bras et je l’ai sorti en courant."

Malheureusement, il était trop tard pour la victime. Les secours n’ont rien pu faire. Les témoins de la scène ont expliqué qu’alors qu’ils se trouvaient dans la chambre avec Aymen, son frère était allé chercher le couteau puis l’avait poignardé.

Me Jeanne-Pierrine Hanssen et Jean-Louis Gilissen ont plaidé l’homicide involontaire, la provocation et le sursis.