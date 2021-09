Il utilise son Rottweiler pour réussir son braquage ! Liège M.B. © DE TESSIERES JOHANNA

Un homme de 47 ans, bien connu de la justice, a été intercepté dans la nuit de samedi à dimanche, à Verviers, après avoir commis une agression particulièrement crapuleuse. En effet, après une tentative avortée de braquage dans un commerce de nuit, le quadragénaire s'est dirigé vers un autre magasin de nuit, où il a une fois de plus braqué le vendeur. Mais une fois encore, la victime résistait... le malfrat n'a alors pas hésité à "lâcher" son chien, un rottweiler, en direction du vendeur, qui a été légèrement mordu. Une fois son méfait commis, le gaillard s'est enfui mais il a vité été retrouvé par les policiers. Étant donné les faits et ses antécédents, il a été privé de liberté et déféré au parquet de Liège, avec demande de mandat d'arrêt.