Depuis les inondations de la mi-juillet, les élans de solidarité se sont multipliés. Certains bénévoles ont ainsi parfois multiplié les jours de présence en région liégeoise. D’autres sont venus de très loin. Enfin des personnes ont cumulé ces deux caractéristiques. C’est par exemple le cas de Filip Vanden Berghe, un prof de 47 ans dans une école secondaire à Bruges qui ce jeudi était encore à Verviers. "C’est le 8e jour que je fais du bénévolat dans la région liégeoise. Ces dernières semaines j’ai été actif à Angleur, Chênée, Vaux, Embourg, Chaudfontaine, Pepinster et Goffontaine. J’ai fait des visites porte-à-porte chez les sinistrés pour écouter leurs histoires et besoins, j’ai aidé avec la distribution de nourriture/boissons/produits d’hygiène et j’ai ramassé des déchets charriés par les eaux".

Viennoiseries

Mais ce n’est pas tout puisqu’à Bruges, Filip a entrepris de collecter des dons ou d’acheter, lui-même tout ce qu’il pouvait. "Le 23 juillet, je m’étais déjà rendu à Liège avec une voiture remplie de nouveau matériel scolaire et de jouets pour des écoles maternelles et crèches touchées."

Et ce jeudi, sa voiture était de nouveau bien remplie. "J’ai de nouveau acheté du matériel scolaire pour quelques familles car j’ai remarqué qu’il y en a un réel besoin. De plus, je peux compter sur l’aide d’une boulangerie de Bruges et je suis venu avec 200 viennoiseries, 100 muffins et 100 cakes aux pommes !"

Très impressionné par la destruction énorme dans les communes sinistrées, Filip a été profondément touché par les souffrances humaines et les cicatrices que les inondations ont causées aux familles touchées.

"Je suis heureux d’avoir pu contribuer à ma manière et la gratitude que j’ai reçue du peuple wallon est énorme ! Je pense qu’il est important de faire preuve de solidarité, aussi en tant que citoyen brugeois, car une catastrophe pareille peut aussi arriver dans la Venise du Nord."

Ce vendredi, Filip sera à Chaudfontaine. "Ce sera ma 9e journée d’aide. Là, je dormirai dans un hôtel à Liège car la distance pour revenir à Bruges est de plus de 200 kilomètres…"