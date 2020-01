Le tribunal correctionnel de Liège a condamné Frédéric, 39 ans, à 12 mois de prison et 2 000 euros d’amende pour avoir commis un vol particulièrement "abject" selon le parquet. Il a dérobé des plaques commémoratives réalisées en mémoire des personnes mortes pour la patrie lors de la Première guerre mondiale ! Des faits commis à plusieurs reprises entre le 18 août et le 1er septembre 2019 lorsqu’il a été intercepté. En tout, il a réussi à s’emparer de 18 plaques dans le cimetière situé à Ougrée dans l’allée du Beau Vivier. Selon Renaud Dehin, au parquet, la valeur du métal ainsi dérobé avoisinerait les 27.000 euros ! Lors de son passage devant le juge, Frédéric devait aussi répondre d’avoir volé des plaques en métal appartenant à une maison de retraite de Seraing. Les lieux étaient en travaux et Frédéric en a profité pour s’emparer des plaques qui avaient été détachées pour permettre les aménagements. L’homme, toxicomane, a tenté d’écouler les objets grâce à la carte d’identité de sa compagne. Cette dernière n’aurait pas été touchée par la citation envoyée par le parquet de Liège. L’affaire a donc été disjointe à son encontre et remise à une date ultérieure. "J’avais besoin d’argent, j’ai pris le métal pour le revendre", a indiqué le prévenu qui comparaissait détenu. Sur interpellation du juge, Frédéric a déclaré qu’il n’avait pas perçu la valeur symbolique des objets dont il s’est emparé pour les faire fondre et en retirer de l’argent.