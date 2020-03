Le pervers inventait de faux profils et se faisait passer pour les victimes

François Simonon, 27 ans, a écopé de 6 ans de prison devant la cour d’appel de Liège pour avoir commis de la diffusion et de la détention de matériel pédopornographique et de l’incitation à la débauche.

Le pervers a complètement chamboulé la vie de jeunes filles en leur créant de faux profils hyper sexués et en se faisant passer pour elles ! Il utilisait les fausses identités pour entrer en contact avec des hommes. Lors des échanges, il avait des conversations très crues et pornographiques. Il a volé des milliers d’images de jeunes et de mineures sur Facebook. Il a fait plus d’une trentaine de victime. Il a créé des centaines de faux profils sur les réseaux sociaux, sur le dark web et sur des sites à caractère sexuel et les mettait en scène dans des histoires pédophiliques. Certaines des victimes ont été reconnues par des proches de leur famille ou encore interpellées en rue par des personnes qui les ont reconnues.

François Simonon a entretenu des milliers de conversations à caractère sexuel en se faisant passer pour ces jeunes filles. Cela fait des années que l’intéressé commet de tels faits malgré une première mise en garde puisqu’il a été mis sous mandat d’arrêt ! Trois jours après sa liberté sous bracelet, il a récidivé. Il doit répondre d’une période infractionnelle entre 2011 et 2018 et vient de se faire mettre une nouvelle fois sous mandat d’arrêt pour le même type de faits. Les jeunes filles ont vu leurs photos transformées diffusées. Elles ont eu leur vie complètement bouleversées. Elles sont traumatisées.

Lorsqu’il a été interpellé par la police, il a d'abord nié les faits. Il a même déposé une plainte contre un père qui l’avait dénoncé. Ce père était présent devant les magistrats pour expliquer le calvaire de sa fille. "Cela fait dix ans que ça dure", a indiqué ce papa à bout de nerfs. "Ma fille a été reconnue par des connaissances. Elle a même été interpellée en rue. Elle a été en dépression. Sa vie est marquée."

François Simonon a fini par admettre les faits. Il possédait 15 000 images et 1500 fichiers litigieux. "Le scénario m’excite", a indiqué le prévenu devant la cour d'appel. "Quand je l’ai fait, je n’ai pas pensé à la personne. Je me suis rendu compte ensuite que cela avait créé un désagrément."