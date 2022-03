Il vole une voiture... avec un chien dedans ! Liège M.B. © IPM

Ce jeudi, la police de la zone Secova est intervenue à la suite d'un vol de voiture... et de chien. En effet, un véhicule avait été signalé volé par un citoyen et, dans ce véhicule, se trouvait un chien. Le ou les voleurs ont rapidement été interceptés puisque la police a mis la main sur le véhicule dans l'heure qui suivait le signalement. Le chien a quant à lui été retrouvé sain et sauf.