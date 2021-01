Les derniers témoins entendus jeudi matin devant la cour d'assises de Liège ont évoqué la personnalité de H.D. Des intervenants du milieu scolaire ont révélé que l'accusé avait manifesté son envie d'apprendre mais n'avait finalement pas profité des opportunités qui lui étaient offertes. Ses placements en IPPJ n'ont pas permis d'éviter son dessaisissement de la justice des mineurs au profit de celle des adultes. Galaad Titeux, un Liégeois âgé de 18 ans, avait été poussé du toit d'un immeuble de 27 mètres de haut, la nuit du 5 juillet 2017, sur le site désaffecté de l'ancienne dentisterie de l'hôpital de Bavière à Liège. H.D., l'accusé, était âgé de 16 ans au moment des faits. En raison notamment de sa personnalité, la justice des mineurs s'était dessaisie au profit de la justice des adultes.

Deux directeurs des centres IPPJ de Braine-le-Château et de Saint-Hubert ont expliqué aux jurés le fonctionnement général de leurs institutions. Sans aborder le cas de H.D. et sa personnalité, parce que ces informations restent confidentielles, ces responsables ont précisé que le but poursuivi, lors d'un placement en IPPJ, est d'accompagner le jeune vers une resocialisation, lui éviter un dessaisissement et le passage devant la justice des adultes.

Il existe une différence fondamentale de fonctionnement entre une institution de protection pour la jeunesse et un milieu carcéral. "En IPPJ, l'idée est de répondre au mieux à la situation singulière du jeune et de l'accompagner au mieux. Nous sommes accompagnés d'équipes éducatives, d'équipes médicales et d'équipes psychologiques. Un projet pédagogique est mis en place, puis il existe une sorte de mise à l'épreuve. Nous disposons d'un patchwork de possibilités pour accompagner le jeune vers une resocialisation", ont détaillé les directeurs.

Une institutrice a rapporté qu'à son arrivée dans l'enseignement, H.D. a été placé en 6e primaire. Il ne savait pas lire, calculer et écrire. Il avait le niveau d'un élève de première ou deuxième année primaire. Mais il était volontaire pour apprendre. Son comportement était bon en classe car il souhaitait évoluer. H.D. était par contre ennuyé par d'autres enfants, issus de milieu plus favorisés. Il était moqué pour sa façon de s'habiller. "Il ne se plaisait pas en Belgique et voulait retourner en Irak pour vivre à la montagne et s'occuper des animaux", a indiqué son institutrice.

H.D. a commis des vols dans son école. Plusieurs autres vols ont été constatés durant sa scolarité. Cela correspondait aussi à la période où il avait pris goût aux vêtements de marque. L'institutrice conserve une impression négative de l'accusé. "On a essayé de lui donner sa chance mais il ne l'a pas voulue", a-t-elle regretté.

Un directeur d'école professionnelle a précisé qu'il a reçu H.D. dans le cadre d'une formation en menuiserie. Le courant passait bien entre lui et les enseignants. Il se montrait très intelligent mais il vivait en dehors des codes. "Il était respectueux mais il se comportait aussi selon ses règles. Face aux autres élèves, il en imposait par son attitude, sa confiance en lui et ses menaces. Physiquement, il était très fort et il avait une tendance à la vengeance. C'est un garçon qu'on a envie d'aider car il a l'air seul. Mais il n'en a rien à faire car il avance seul", a indiqué le témoin.

Placé à Saint-Hubert, dans un centre pour mineurs dessaisis, il s'est impliqué dans le travail manuel, pour lequel il a des qualités. Mais ses relations avec les codétenus sont apparues plus compliquées. "Il est en proie à ses émotions et a du mal à les exprimer. Il monte dans la colère comme un volcan", a indiqué une attachée de la direction.

H.D. avait finalement mis le feu à une cellule pour obtenir le transfert vers la prison de Lantin qui lui avait toujours été refusé. Après plusieurs incidents, il est isolé en cellule. La directrice de la prison a indiqué qu'il reçoit peu de visites. Mais certains de ses amis lui livrent des colis. Dans un de ces colis, une quantité de 76 grammes de cannabis a été découverte ce mercredi dans la semelle d'une chaussure.