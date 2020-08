En effet, après analyse du dossier par le Fonctionnaire Délégué de la Région Wallonne, le Collège communal a décidé d'octroyer ce permis d'urbanisme.

Pour rappel, c'est début juin que la Ville avait rendu son avis, favorable, dans le cadre de ce dossier, qui devait encore suivre sa route administrative à la Région Wallonne.

Ce projet qui sera situé rue Souverain-Pont n°33 à 43, rue de la Madeleine 30 à 36, rue de la Cathédrale 40 et rue Jamin Saint-Roch 3 à 9 prévoit la construction de 6 logements, 3060 m² de bureaux, 500 m² de commerces répartis en plusieurs cellules, un parking comprenant 65 places dont 5 pour personnes à mobilité réduite, 8 pour les voitures électriques et des espaces réservés à 72 vélos des immeubles.

"Les éléments patrimoniaux intéressants tels que des devantures commerciales, des piédroits ou des corniches sont bien intégrés au projet. D’autres éléments, parce que trop abîmés ou mettant en péril la faisabilité du projet seront démolis", indique l'échevine de l'Urbanisme Christine Defraigne. "Ils sont cependant limités et remplacés par des nouvelles façades de qualité dont l'architecture reprend les principales caractéristiques du bâti existant. Equilibre entre conservation et réhabilitation. Cette construction participera à la redynamisation de tout un quartier grâce à son programme ambitieux et permettra, également, à une belle réhabilitation de cet îlot laissé depuis trop longtemps à l'abandon".

La Ville de Liège a octroyé, ce vendredi, le permis d'urbanisme relatif au projet d'îlot Souverain-Pont Madeleine.