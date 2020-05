Thibaut et Guillaume partiront du parc de la Boverie, dimanche matin

Amis depuis presque toujours, Thibaut Reichling et Guillaume Deprez, deux Liégeois de 30 et 27 ans ont plusieurs passions communes dont une plus physique que les autres : la course à pied. Bien entraînés, ils ont décidé, début de cette année, de participer ensemble à leur premier marathon : celui d’Amsterdam, prévu le 17 mai prochain.

Mais voilà, le Coronavirus est passé par là et le marathon amstellodamois a été annulé. Ce méchant contretemps n’était toutefois pas de nature à miner le moral de nos deux athlètes. Ainsi, su tu ne vas pas au marathon d’Amsterdam, le marathon D’Amsterdam viendra à toi !

Du coup, ce dimanche, les deux jeunes gens feront bel et bien un marathon, mais à Liège ! L’entraînement a été peaufiné dans les moindres détails et nos athlètes ont pour objectif une moyenne horaire de 13 km et de boucler ainsi les 42,195 km en 3 h 15.

Ils ont tout prévu et organisé : d’abord le repérage du trajet entre Liège et Méry (Esneux) ainsi que le retour en Cité ardente. Les ravitaillements le long du tracé, tout comme les supporters qui seront répartis par groupe de 3 pour respecter les consignes sanitaires tout le long du parcours.

Le départ est fixé à 10 heures au Parc de la Boverie. Souhaitez-leur bonne chance et bon courage !