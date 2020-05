Liège Solution locale pour fleurir nos façades, tout en apportant un soutien à la biodiversité.

Nicolas Ancion et Adrien Rassenfosse, deux amis d’enfance, passionnés de jardinage, ont décidé de lancer le projet "Sauvons Maya, le garde-manger pour abeilles". Il s’agit d’un pot de fleurs écoresponsable et local, qui est ainsi adapté au climat belge et aux pollinisateurs de nos régions.

Ces deux jeunes de 27 ans originaires de Saive, ont grandi à la campagne. Quand Nicolas s’est installé dans le centre de Liège, il a rapidement eu envie d’apporter de la verdure dans le paysage parfois terne de la Cité ardente. Il s’est alors aperçu que trouver des plantes locales pour fleurir son balcon, n’était pas chose aisée. "Quand j’ai discuté avec mes voisins, je me suis rendu compte qu’ils étaient intéressés par l’idée de fleurir leur façade avec des fleurs de nos régions, mais qu’ils n’avaient pas spécialement le temps de s’en occuper", explique Nicolas.

C’est ainsi qu’est né le projet "Sauvons Maya". Disponible en deux formats, cette solution répond également à la problématique de la vie en appartement. "En ville, tout le monde n’a pas l’espace pour stocker des bacs de fleurs quand l’hiver arrive", poursuit Nicolas. "Nos produits sont 100 % naturels, ils peuvent donc être jetés dans un sachet vert ou un compost". Le garde-manger est composé d’un pot en chanvre et de graines de fleurs cultivées par un horticulteur agréé "horticulteur de Wallonie".

Pour financer ce projet, Nicolas et Adrien ont lancé un crowdfunding via la plateforme Kisskissbankbank. La preuve que ce produit répond à une véritable demande est qu’en moins de 48 heures, l’objectif de 3 500 euros était atteint. À présent leur but est d’obtenir un financement à hauteur de 200 % soit 7 000 euros, ce qui leur permettra de créer un site internet et donc prolonger le projet "Sauvons Maya" dans le temps.

"Nous proposons une solution facile", poursuit Nicolas Ancion, qui clôture "plus nous produirons de garde-manger, plus l’impact sera important".

Laura Salamon