Alors que l’été ne faisait que commencer, ils étaient plusieurs dizaines de jeunes à avoir programmé un stage, au centre sportif d’Aywaille. Pour l’occasion, l’Agisca, association de gestion des infrastructures sportives de la commune d’Aywaille, avait fait appel à de nombreux jeunes, étudiants, pour dispenser les stages divers, dont la natation. L’inondation des 14 et 15 juillet derniers a tout bouleversé. Dès la semaine qui a suivi, les membres de l’association se sont démener pour pouvoir proposer au plus vite des activités aux jeunes aqualiens.

Les images ont fait le tour de la région… la piscine d’Aywaille était littéralement sous eaux. Dans le complexe aquatique situé en bord d’Amblève en effet, l’Amblève s’est engouffrée par tous les côtés et a recouvert la piscine d’un manteau de boue… sur plus d’un mètre au-dessus du niveau du bassin. Tous les locaux techniques ont été touchés, la cafétéria n’a pas été épargnée.

Durant les jours qui ont suivi la catastrophe, les bénévoles n’ont pas manqué et, à l’Agisca, on s’est aussi retroussé les manches.

"Nous avons plusieurs jeunes qui devaient s’occuper des stages", explique le directeur Karl Toussaint, "mais dans ces conditions nous ne pouvons pas les assumer alors tout le monde nettoie. Et c’est même encore difficile de faire le bilan de ce qui est touché". On parle du bilan financier donc car toutes les installations sont concernées… "La première semaine, tout a été annulé mais en fonction du travail que nous réaliserons, il n’est pas impossible qu’on reprenne au moins les garderies sportives".

La priorité est à la sécurisation du site mais aussi au nettoyage des infrastructures… Le long de l’Amblève, tous les terrains de football ont été inondés et le terrain synthétique, le plus récent, qui avait coûté près de 500 000 euros, est totalement obsolète. Au point, comme nous l’annoncions récemment, que le président du club d’Aywaille, Philippe Dodrimont, parle de "la fin de la Poralée", et d’une concentration éventuelle à Harzé. Et d’en appeler aussi à la solidarité face à cette catastrophe. Elle est en marche.