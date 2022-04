Idlib, Alep, Raqqa, Moussoul depuis 2016, et plus récemment les villes de Kiev, Odessa, Dnipro et Kharkiv, notamment, sont devenues le symbole du mépris pour la vie des civils : bombardements massifs et disproportionnés, pilonnages, destructions des infrastructures médicales… "Quand les armes explosives sont utilisées dans les zones urbaines, 90 % des victimes sont des civils", avertit Handicap International. "Mortiers, roquettes grad, bombes baril, les armes explosives les plus destructrices n’ont pas leur place dans les villes". "L’utilisation d’armes explosives à large rayon d’impact en zones peuplées présente un risque grave et prévisible pour les civils, causant des morts, des blessés, des dommages psychologiques, et détruisant des maisons, des hôpitaux, des écoles et des infrastructures et services vitaux dont dépendent les civils, rappelle Anne Héry, directrice du Plaidoyer et des Relations institutionnelles chez Handicap International.

L’ONG, qui intervient depuis 1982 dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de catastrophes, aux côtés des personnes porteuses d’un handicap et des populations vulnérables invite les Belges à soutenir publiquement sa campagne "Stop BombingCivilians" comme l’ont déjà fait des personnalités Liégeoises (le journaliste sportif Thierry Luthers, le dessinateur Pierre Kroll, le chanteur Ivan Cévic, l’humoriste Alain Soreil, Didier Boclinville…), en se prenant ou en se faisant prendre en photo avec le mot "STOP" écrit dans la main, puis en partageant la photo sur les réseaux sociaux avec les hashtags #StopBombing et #StopBombingCivilians.