Au tribunal, le majeur risque 9 ans de prison.

Mohamed, 25 ans, encourt 9 ans de prison pour avoir tabassé un taximan et l’avoir laissé pour mort. Il a commis ces faits en compagnie d’un mineur d’âge.

Le 27 juin dernier, Mohamed et son complice ont commis une agression particulièrement crapuleuse sur un taximan âgé de 69 ans. Les intéressés se trouvaient à bord d’un véhicule qui n’était pas en ordre. La police a saisi la voiture. Les deux jeunes ont décidé de s’en prendre à un taximan. Ils ont violemment tabassé l’homme à coups de barre de fer. La victime a souffert de multiples contusions et de pas moins de cinq plaies ouvertes au visage. Alors que la victime était inconsciente au sol, les auteurs lui ont volé son véhicule, environ 1 500 euros, son GSM, ses documents d’identité et sa carte de banque.

Les malfrats ont pris la fuite puis ont incendié la voiture de la victime. Ils ont ensuite décidé de revenir sur place pour achever le taximan pour éviter d’être reconnus ! Ils ont été dissuadés par l’arrivée des secours. La victime a été transportée à l’hôpital et ses jours étaient en danger. Les suspects ont été identifiés grâce à des caméras de surveillance.

Le mineur d’âge a été placé en IPPJ tandis que le majeur a comparu détenu devant le tribunal correctionnel de Liège, où il a nié les faits et refusé de donner des explications. Le parquet a qualifié les faits d’"ignobles" et a requis une peine de 9 ans de prison ferme. La défense a plaidé l’absence de préméditation et l’absence d’intention homicide. L’avocat a demandé une peine de maximum 5 ans de prison pour permettre à son client de bénéficier d’un sursis.