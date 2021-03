Le parquet a requis devant le tribunal correctionnel de Liège des condamnations à 26 euros d’amende à multiplier par huit, c’est-à-dire, 208 euros à l’encontre de personnes qui n’ont pas respecté le couvre-feu décidé par le gouverneur de la Province de Liège, Hervé Jamar, le 14 janvier dernier. Il s’agit du minimum de l’amende qui peut monter jusqu’à deux cents euros multipliés par huit.

Ces personnes ont été contrôlées entre 22 heures et minuit. Le gouverneur de la province de Liège a décidé d’une extension du couvre-feu par rapport à ce qui avait été décidé par les régions. Les personnes ayant été contrôlées à partir de minuit sont poursuivies devant le tribunal de police.

Ce mardi, onze personnes ont été convoquées après avoir été contrôlées en province de Liège. Selon l’arrêté, il est interdit de se retrouver sur la voie publique ou dans les espaces publics entre 22 h et 6h, excepté pour des déplacements motivés par des raisons médicales urgentes, en ce compris pour des urgences vétérinaires, par une situation de violence conjugale ou intrafamiliale, destinés à fournir de l’assistance et les soins aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes en situation de handicap et aux personnes vulnérables. La dernière dérogation est destinée aux déplacements professionnels ou dans le cadre de stages en ce compris le trajet domicile-lieu de travail.

Sauf raison médicale urgente, le motif de la présence ou du déplacement sur la voie publique ou dans l’espace public est justifié à la première demande des services de police.