Le tribunal correctionnel de Liège a dû constater l’extinction de l’action publique par prescription pour la plupart des prévenus poursuivis dans un vaste de dossier de fraudes fiscales lié aux activités du Dr Mouton. Seul son ancien secrétaire et l’épouse de ce dernier ont été reconnus coupables d’abus de biens sociaux après avoir créé une société qui a financé un terrain à bâtir et payé la construction de la maison dans laquelle ils vivaient. Une opération de plus de 300 000 euros. L’épouse a bénéficié d’une suspension du prononcé tandis que son mari a écopé de 6 mois de prison avec sursis.

Le tribunal a prononcé des amendes et des confiscations. Les prévenus étaient soupçonnés d’avoir détourné de l’argent notamment grâce à la création de sociétés écrans dans des paradis fiscaux pour ne pas payer la TVA sur les compléments alimentaires achetés en Belgique.

Au centre de ce dossier, des personnes emmenées dans la tourmente du Dr Mouton qui a été soupçonné de prescrire des produits dopants à des sportifs avant d’être blanchi. L’homme et des personnes qui travaillaient à ses côtés, mais aussi un pharmacien, ont été inculpés de préventions ayant trait à la fiscalité. Le Dr Mouton était soupçonné de ne pas avoir déposé de déclarations à l’impôt entre 2005 et 2009 et ne pas avoir payé l’impôt. Il devait aussi répondre d’avoir pris des arrangements avec un pharmacien. Pour l’auditorat, cet "accord" était contraire à la profession de pharmacien qui doit garder sa liberté pour conseiller les patients. L’auditorat les poursuivait aussi pour des fraudes fiscales, des abus de biens sociaux, du blanchiment d’argent et carrousel TVA. Le docteur a payé la transaction, ce qui a éteint les poursuites.