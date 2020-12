Kevin, 26 ans et Michaël, 46 ans, ont écopé de 20 mois de prison avec sursis probatoire pour la moitié de la peine et 18 mois de prison ferme devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir notamment commis un vol au CPAS de Waremme.

Les deux hommes étaient également soupçonnés d’avoir commis un vol dans une entreprise de Waremme, mais le tribunal a estimé qu’il y avait un doute concernant ces faits. En effet, ils étaient soupçonnés d’avoir commis un vol d’ordinateurs à la fin du mois de juillet dernier dans une entreprise Waremmienne. Le tribunal a estimé que le seul fait qu'un des suspects se soit vanté d’avoir commis ce vol et d’avoir revendu les ordinateurs en question n’était pas suffisant pour démontrer qu’ils avaient bel et bien commis ces faits.

Par contre, le juge a estimé que les deux suspects avaient bien perpétré un vol entre le 6 et le 11 août dernier au préjudice de la Mission Régionale Huy-Waremme et du CPAS de Waremme. Lors de ces faits, les intéressés ont dérobé neuf ordinateurs portables, une imprimante, quatre écrans, un rétroprojecteur, un casque d’ordinateur, une armoire, mais aussi une vingtaine de masques en tissus.

Ainsi, dans la nuit du 7 au 8 août dernier, des personnes se sont introduites dans les locaux situés rue Ernest Malvaux à Waremme. Ce vol a été commis en accédant aux locaux par la porte d’entrée et sans effraction. Ce vol a touché l’ASBL Mission Régionale, mais aussi le CPAS qui occupait les mêmes locaux. Kevin s’est vanté d’avoir commis ce vol à l’aide d’une clé qu’il possédait.Il a revendu les objets volés dans la journée du 8 août.

Le 19 août suivant les suspects ont été interpellés et interrogés concernant ces vols. Michaël a précisé qu’il avait dérobé les clés à l’endroit lorsqu’il s’était présenté sur place dans le cadre d’une recherche d’emploi. Les deux prévenus devaient également répondre d’un vol commis le 16 septembre chez une dame habitant Clos des Peupliers à Waremme pendant que l’habitante des lieux était endormie. Les voleurs se sont emparés de bijoux, d’un portefeuille, une bouteille de vin et un portefeuille. C’est la voisine qui a prévenu les secours et a permis l’interpellation des deux hommes.

Les deux prévenus ont des antécédents judiciaires. Le CPAS de Waremme s’est constitué pour une somme d’un peu plus de 2 000 euros et 480 euros d’indemnité de procédure. L’ASBL Mission Régionalle Huy-Waremme s’est constituée partie civile pour près de 11 000 euros et une indemnité de procédure de 1 320 euros.