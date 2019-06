C’est un vol crapuleux qui a été commis ce lundi au centre pour enfants l’Edelweiss situé rue du général Jacques 260, à Chaudfontaine. En effet, des voleurs se sont emparés des vélos des enfants placés ! Des enfants qui se trouvent souvent là après avoir été victimes de mauvais traitements ou de négligences. "Nos moyens sont particulièrement limités et le vol de ces vélos va avoir un impact direct sur les activités", explique Michel Vandevenne le directeur. Le centre était vide parce que de généreux donateurs avaient invité les enfants. " Nous étions en excursion au ski club de Chokier grâce au Kiwanis. Le choc a été grand."

Les voleurs ont provoqué énormément de dégâts, pas que matériels. "Ces personnes ont escaladé la barrière, fracturé la porte de l’atelier et scié le cadenas. Ils ont volé six vélos d’adolescents ! Les vélos nous avaient été offerts par les Chevaliers de la Fricassèye de Chèvremont. Les auteurs ont retourné les réserves alimentaires et ont notamment volé des œufs en chocolat qui appartenaient aux enfants."

Cet acte a provoqué un choc chez beaucoup de ces enfants déjà très fragilisés. "C’est moche. Les faits ont provoqué un traumatisme. Ils sont censés être en sécurité et on leur prend le peu qu’ils ont. Ils ne sentent plus en sécurité. Certains n’ont pas réussi à dormir. C’est dégueulasse de s’en prendre comme ça à des enfants qui n’ont déjà rien."

Le directeur était effondré. "Quand je me suis engagé dans le métier c’était pour protéger les plus faibles. Je me rends compte que ce sont des proies les plus faciles. Cela me perturbe. Nos enfants sont en recherche de stabilité et de sécurité. On va devoir recommencer un travail d’une année pour qu’ils soient à nouveau moins angoissés."









Pour tout don : Michel Vandevenne au 0478207384.