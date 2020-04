Benoît, 32 ans, a écopé d’un an de prison avec sursis probatoire pour ce qui excède la durée de la détention préventive pour avoir agressé un ouvrier de maintenance de la SNCB et lui avoir volé son GSM.

Le 8 octobre dernier, peu avant deux heures du matin, la police a été appelée non loin de la gare des Guillemins à la suite d’une violente agression commise sur un ouvrier de maintenance de la SNCB. La victime a dû être emmenée en ambulance.

Peu avant, l’ouvrier avait aperçu deux individus qui étaient en train de voler le sac de couchage d’un SDF. L’homme les a interpellés pour qu’ils rendent ce qu’ils venaient de voler. Face au refus des deux hommes, l’ouvrier a voulu faire appel aux services de sécurité de la gare avec son GSM. Il a alors reçu un violent coup de poing au visage. Son agresseur a ensuite pris la fuite avec le GSM de la victime. Les deux suspects ont été interpellés un peu plus loin. Ils ont été formellement reconnus par les agents de Sécurail qui ont visionné les images de l’agression.

Les suspects ont indiqué avoir jeté le GSM volé derrière des machines de distribution des billets, mais il s’agissait en réalité d’un autre téléphone ! Les deux complices ont commis les faits alors qu’ils sortaient d’un hôpital psychiatrique. Benoît souffre d’une psychose et présente une fragilité psychique persistante. L’expert estime qu’il est toutefois responsable de ses actes. Le tribunal a tenu compte de ses antécédents judiciaires limités et anciens, mais aussi des graves troubles psychiatriques dont il souffre. Il devra notamment être suivi socialement et se soumettre à un suivi psychologique.