Le tribunal correctionnel de Bruges à condamné lundi 27 membres d'une bande dans une affaire de vols de métaux à grande échelle. Un homme de 26 ans, qui avait pointé une arme à feu sur la police, a été condamné à sept ans de prison. La bande de voleurs itinérante s'en prenait principalement aux ferrailleurs, aux entreprises métallurgiques, aux chemins de fer et dérobaient aussi du matériel de travail. De janvier à octobre 2020, ils ont effectué pas moins de 17 cambriolages, trois tentatives de cambriolage, deux vols ordinaires et un vol avec violence. Certains prévenus ont également été poursuivis pour recel et blanchiment d'argent. Le gang était composé de plusieurs cellules opérant principalement depuis Liège et Seraing.

Le cuivre et les autres métaux étaient vendus à Maastricht, et les outils en Belgique et en Roumanie. Selon le procureur, le butin était énorme. À Bruges, par exemple, c'est l'équivalent de 80.000 euros qui ont été dérobés. À Beringen et Ypres, le butin s'élevait à environ 70.000 euros à chaque fois. Les voleurs ont été pris en flagrant délit lors d'un vol a Termonde (Flandre-orientale), mais ils sont parvenus à s'échapper en menaçant la police à l'aide d'une arme à feu.

Une partie de la bande a finalement été appréhendée le 20 octobre 2020. Quatre prévenus ont été arrêtés dans une gare de triage de la SNCB à Schaerbeek et trois autres ont été pris en flagrant délit chez ArcelorMittal à Seraing. Au total, neuf personnes sont actuellement en détention provisoire. Leurs casiers judiciaires font état de nombreuses condamnations en France, en Italie et en Roumanie, mais aussi dans une dizaine d'autres pays européens.

La défense a particulièrement insisté pour que les peines soient plus légères, si possible avec un sursis. Les avocats de quatre chefs de bande présumés ont également souligné qu'il n'existait aucune hiérarchie dans la bande. Ils ont évoqué à plusieurs reprises la situation financière précaire des prévenus.

Cinq chefs de bande ont finalement été condamnés à cinq ans de prison ferme. Trois hommes impliqués dans plusieurs méfaits ont été condamnés à quatre ans de prison. Toma S., qui avait pointé une arme à feu sur la police lors du flagrant délit à Termonde, a été condamné par défaut à sept ans d'emprisonnement. Les autres membres du gang ont écopé d'un à trois ans de détention.