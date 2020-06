Diverses structures sont amenées, en cette période, à tenir leur Assemblée Générale. Dans ce contexte de pandémie de coronavirus, elles s’adaptent. Ainsi, à Flémalle, la société de logement de service public La Maison des Hommes a tenu une séance virtuelle de son Conseil d’administration en vue de l’AG. Était à l’ordre du jour, comme chaque année, un point sur les émoluments du président (Amir Hamidovic) et de la vice-présidente (Fabienne Dantine), conseillers communaux PS.

Émoluments qui pouvaient être augmentés, sur base d’un arrêté du gouvernement wallon et du Code de la démocratie locale et de la décentralisation selon plusieurs critères comme la population desservie, le chiffre d’affaires, le nombre de logements gérés et le personnel occupé.

"Sur base de ces critères, entre 2016 et 2019, les émoluments annuels bruts du président et de la vice-présidente ont baissé à deux reprises", précise Amir Hamidovic. Si bien qu’actuellement, le président perçoit un montant annuel brut de 8 570 € et la vice-présidente 4 280 €.

Cette année, il est apparu que leurs émoluments allaient augmenter, passant ainsi de 8 570 € à 11 426,94 € pour le président. Soit près de 33 % d’augmentation.

"Bien que j’ai décidé de réduire mon temps de travail dans l’exercice de mon métier de professeur d’histoire afin de m’impliquer en tant que président, entraînant une réduction de mon salaire de professeur, l’augmentation des émoluments est apparue comme mal venue au vu de la situation que nous vivons actuellement et des difficultés rencontrées par un grand nombre de nos concitoyens, notamment parmi nos locataires", ajoute-t-il.

Président et vice-présidente ont donc décidé de refuser l’application du nouveau montant et conserveront ainsi la rémunération actuelle.