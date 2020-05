Rachid, Jonathan et Mohamed ont comparu devant le tribunal correctionnel de Liège pour leur implication supposée dans la séquestration, le passage à tabac suivi d’une extorsion de 10 000 € sur un homme soupçonné d’avoir volé des armes…

Cette affaire qui date de fin 2018 n’a été mise au jour que parce que des images ont été découvertes dans un ordinateur qui a été saisi lors d’une enquête à Bruxelles. Lors de l’analyse de cet ordinateur, les enquêteurs ont découvert des images filmées lors d’une agression particulièrement violente d’un homme séquestré par trois autres.

Les faits ont été commis à Verviers, mais la victime est un Bruxellois, bien connu dans le milieu du grand banditisme. Interrogé, l’homme a refusé de fournir un certificat médical, mais a réussi à reconnaître plusieurs personnes comme étant les auteurs.

Selon le parquet, la future victime bruxelloise a été invitée à Verviers dans le cadre d’une vente d’armes. Peu après cette visite, les armes ont disparu de la cache ! Le Bruxellois a été soupçonné d’être l’auteur de ce vol. C’est pour cette raison qu’il aurait été séquestré et tabassé. Il a été contraint de remettre 2 000 euros à ses agresseurs tandis que sa compagne a dû faire un prêt de 8 000 € à la banque pour épurer la dette.

Rachid a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’armes, mais bien de montres qui auraient été volées. Jonathan, qui était non rentré de congé pénitentiaire était hébergé chez Rachid a démenti avoir participé aux faits, mais la victime a reconnu un de ses tatouages. Mohamed, le frère de Rachid a également nié les faits.

Le parquet a requis 4 ans de prison à l’encontre de ce dernier, qui n’a pas d’antécédent judiciaire, 5 ans à l’encontre de Jonathan et 6 ans à l’encontre de Rachid qui est l’instigateur et qui aurait porté le plus de coups à la victime.