Le parquet a requis des peines de quatre ans de prison à charge d’Océane, 19 ans et Andréas, 26 ans et deux ans de prison à charge de Jonathan, 33 ans, qui doivent répondre d’avoir mené une expédition punitive et commis des attentats à la pudeur sur une jeune mineure d’âge. Des faits commis parce que la jeune fille aurait volé de l’argent à Océane et Andréas.

L’adolescente avait été accueillie chez Océane et Andréas. Ils étaient en couple à l’époque et résidaient à Ougrée. Le couple a décidé de mettre sur pied un guet-apens pour se venger. Le 5 avril 2020, ils ont mis au point une première scène de coups pour se venger. Ils ont payé deux mineurs d’âge, dont l’ex-petit copain de la victime pour la frapper.

La nuit suivante, la victime a été "invitée" chez Océane et Andréas. Le couple a une nouvelle fois donné de l’argent pour "péter" la jeune fille. Le mineur d’âge a utilisé un couteau pour menacer la victime. Il lui a pris son GSM et l’a séquestrée. Elle a reçu des gifles, des coups de poing et de pied. Elle a été forcée à manger de la pâtée pour animaux. Elle a également été obligée de se déshabiller. Des photos de ses parties intimes ont été prises. Elle s’est fait cracher dessus et a été forcée d’embrasser les pieds d’Océane.

Les faits ont été filmés. Les images ont été partagées. C’est de cette manière que la jeune fille a pu être sauvée.

Un centre spécialisé a réalisé une expertise d’Océane et d’Andréas et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’expertise de la jeune femme n’est pas du tout optimiste.

L’expert a relevé une minimisation importante de sa responsabilité dans les faits, mais aussi un manque d’authenticité dans l’évocation de sentiment de culpabilité.