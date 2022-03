Fin février nous annoncions le dépôt d’une nouvelle demande de permis d’urbanisme par le promoteur et propriétaire du site (le groupe Willemen Real Estate), cette fois pour la construction de trois immeubles à appartements, autour du château Dossin. Une enquête publique est en cours jusqu’au 14 mars.

Ce samedi, une action de sauvegarde du château Dossin était organisée devant celui-ci à Hermalle-sous-Argenteau, par les associations de défense du patrimoine Aresno-Patrimoine, Patrivalia, et le Comité de défense du château Dossin. "Nous voulons informer les gens sur la vérité que cache le nouveau permis et faire signer les courriers d’opposition pour contester la demande", nous explique Olivier Carpentier, président de Patrivalia, assis à une table installée en extérieur. À ses côtés, les jumelles Verhaegh (anciennes locataires) brandissent la pancarte "Sauvons le Château Dossin". Une présence assez visible pour interpeller les riverains qui empruntent le Ravel adjacent, comme cette cycliste, voisine du château, qui se dit sensible au bien patrimonial.

[...]