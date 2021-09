Manifestement, la solidarité n'est pas un vain mot. Parfois celle-ci prend la forme internationale. On en veut pour preuve la venue annoncée de quatre-vingts volontaires de la région niçoise et ce, à l'initiative du Secours Populaire Français. Ils seront chez nous du 10 au 13 septembre afin de réaliser des chantiers solidaires auprès des sinistrés.

Ce n'est pas la première fois qu'une telle entreprise est mise sur pied. Ainsi, dès le lendemain de la catastrophe du 2 octobre 2020 et sans relâche depuis, des milliers de bénévoles se sont mobilisés pour aider les sinistrés de la tempête Alex dans les vallées de la Roya, de la Tinée et de la Vésubie.

Des centaines de chantiers de nettoyage puis de reconstruction ont ainsi été mis en oeuvre grâce à l’action concertée des associations de bénévoles nées de cet élan de solidarité exceptionnel (Aide aux Sinistrés, Missions Trekkeurs et les Week-ends solidaires) avec le soutien inconditionnel du Secours Populaire Français sous la forme d’une véritable coopérative des bonnes volontés.

Après les inondations exceptionnelles qui se sont abattues sur l’Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas, les bénévoles de ces associations ont évidemment été frappés par cette inquiétante répétition de la catastrophe qu’ils ont vécue dans les Alpes Maritimes.

En collaboration avec le Secours Populaire de Wallonie Bruxelles et plusieurs collectifs de bénévoles flamands et wallons réunis (Armée du Salut, A Contre Courant, Collectif Tatou Ania,…) et avec le soutien logistique du ministère de la Défense et du restaurant Côté Cour / Côté Jardin pour les repas, ces quatre associations françaises ont alors décidé de venir collégialement prêter main forte aux sinistrés des communes de Trooz et de Liège qui ont été particulièrement touchées par les intempéries du mois de juillet.

C’est donc unies sous la bannière de la solidarité sans frontière que les 80 bénévoles d’Aide aux Sinistrés, de Missions Trekkeurs, des Week-ends solidaires et du Secours Populaire Français se retrousseront les manches aux côtés des bénévoles belges pour apporter un peu de réconfort et partager leur expérience avec les habitants de Trooz et des quartiers sinistrés de Liège.

Deux bus sont spécialement affrétés par la fédération des Alpes Maritimes du Secours Populaire Français pour le transport des bénévoles méridionaux tandis que la fédération du Nord apporte à l’action son soutien direct (sur le plan logistique et par l’envoi de bénévoles sur les chantiers) et que de nombreuses autres fédérations du Secours populaire français concourent au financement de cette grande opération de solidarité européenne. Bravo à eux.