Vers 14 h 30 en effet, un accident impliquant trois véhicules s'est produit pour une raison qui reste à déterminer. Les services de secours sont rapidement intervenus et ont dû, sur place, désincarcérer au moins une personne. Cet accident a, on l'imagine, un impact non-négligeable sur la circulation sur cette portion d'autoroute fort fréquentée. Vers 16 h ce mardi, on évoquait encore plusieurs kilomètres de files en direction de l'Allemagne. La zone est à éviter.

