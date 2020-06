Ces 1 et 2 juillet

Le Commandement militaire de la Province de Liège l'annonce : un important déploiement de ses troupes sera observé les mercredi 1er et jeudi 2 juillet, au nord de Liège. Un avis est en effet lancé à l'adresse des communes d'Amay, Ans, Awans, Bassenge, Flémalle, Grâce-Hollogne, Juprelle, Saint-Georges et Visé. "Les 1 et 2 juillet, la Défense organise un exercice dans le cadre de la formation de ses nouvelles recrues", explique-t-on au Commandement. Au programme : marche vers le fort de Loncin, bivouac, patrouille en véhicule et marche vers le fort d’Eben-Emael. "Nous tenons à rassurer la population et à nous excuser pour les éventuels désagréments occasionnés", précise encore le Commandement militaire.