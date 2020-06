Ce samedi matin, peu après 10h, les pompiers liégeois sont intervenus sur un incendie qui s'est déclaré au niveau de l'usine de Chertal (ArcelorMittal). En début d'après-midi, le sinistre était sous contrôle... mais les dégâts semblent importants.

C'est dans un hangar que le feu s'est déclaré, pour une raison qui reste à déterminer. Rapidement, la police et les pompiers ont été appelés. Les moyens déployés sont importants, on parle en effet de plusieurs dizaines d'hommes, de 3 autopompes, d'un véhicule de commandement et de plusieurs citerne ainsi que d'une grande échelle. Malgré l'important dégagement de fumée, on précise à la commune qu'il n'y a aucun danger pour la population. Les pompiers sont toujours sur place mais l'incendie a pu être maitrisé.