Depuis ce jeudi, on voit de nombreuses voitures et autres objets être emportés par le courant, dans les rivières et dans les rues. Des images qui donnent froid dans le dos. Cette fois, c'est une péniche du Port des Yachts à Liège qui n'a pas résisté. Elle a coulé, avant de se détacher et de filer avec le courant. En plus de déverser son carburant dans la Meuse, elle risque bien de causer des dégâts matériels. Jeudi déjà, des bateaux tanguaient dans ce même port.La scène a été filmée par une Liégeoise se situant dans un appartement à proximité.