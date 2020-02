Malade, il avait une activité rémunératrice

L’auditeur du travail a requis lundi devant le tribunal correctionnel de Liège une peine d’un an de prison ferme et une confiscation de 83 620 euros contre Georges, un Fléronnais suspecté d’avoir commis une importante fraude à l’Inami.

Le prévenu aurait perçu des allocations de maladie et d’invalidité alors qu’il avait d’autres activités professionnelles, liées à la location d’immeubles dans le milieu de la prostitution. Georges avait déjà été condamné à deux reprises par la justice liégeoise, notamment pour des faits de détention d’armes de guerre. Ce prévenu était à une époque le compagnon de la sœur d’une des victimes d’un des assassinats commis dans la cadre des faits de grand banditisme qui ont touché la région liégeoise entre 1998 et 2004.

Présent sur le banc des parties civiles lors du procès Habran et consorts, Georges D. avait été condamné en 2014 parce qu’il aurait fomenté un acte de vengeance et, dans ce cadre, parce qu’il avait détenu des armes de guerre.

27 locations

Incarcéré, il était tombé malade en prison et souffrait de polyneuropathie. Il avait été libéré pour raison médicale et touchait des allocations de l’Inami. Mais la justice liégeoise lui reproche d’avoir perçu illégalement ces indemnités qui s’élèvent à 83 620 €, parce qu’il avait des activités "professionnelles" à l’époque des faits. Le dossier évoque notamment 27 locations d’emplacements dans des maisons de prostitution. Georges proposait aussi par petite annonce ses services d’escort-boy.

L’auditorat du travail a requis une peine d’un an de prison ferme et une confiscation de 83 620 euros. La défense, Me Gilissen, a plaidé l’acquittement et la bonne foi de son client en soutenant qu’il s’était comporté comme un gestionnaire de biens.

Le jugement devrait être prononcé en mars prochain.