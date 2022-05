HEC Lièce-Ecole de gestion de l’Université de Liège a présenté ce jeudi avec fierté son nouveau campus élargi, qui passe de 10 000 à 16 000 m2, suite à la construction d’un tout nouveau bâtiment, conçu par les architectes de l’Atelier 229, et le rachat et rénovation des bâtiments mitoyens de Sainte-Julienne pour l’Executive Education. Ceux-ci viennent s’ajouter au bâtiment HEC actuel et bâtiment patrimoine du XVIIe siècle, et espaces verts internes. "Cet agrandissement répond à un besoin d’évolution, de flexibilité, et s’inscrit dans un plan général du parc immobilier de plus de 500 000 m2, pour lequel s’impose la question de rénovation, de défis énergétiques, mobilité…", a souligné le recteur Pierre Wolper.

Ce nouveau campus de 1,6 ha "réunifie le site historique de Beauregard", s’est félicité Wilfried Niessen, directeur général et doyen de la Faculté. Il permet aussi de réunir l’ensemble des membres de l’Ecole sur un site unique. Soutenu par l’ULiège, des entreprises partenaires et des Alumni et autres donateurs, "notre nouveau campus est le résultat d’un partenariat public-privé pour un budget d’une quinzaine de millions d’euros."

Ouvert sur la ville

Le nouveau bâtiment, imaginé dès 2015 se veut durable (ventilé, citerne d’eau, panneaux photovoltaïques) et à la pointe des technologies numériques. Conçu en polycarbonate, "il laisse passer la lumière et diffuse la lumière vers l’extérieur". Des terrasses et des salles de classes largement vitrées côté rue ouvrent le bâtiment sur la ville et son quartier. Avec un auditoire maximal de 120 personnes, "il a été conçu pour des petits groupes pour un enseignement hybride ou à distance". Outre des bureaux, open spaces, il intègre les nouveaux modes de travail, tant pour les chercheurs que les étudiants, avec à chaque étage, des espaces de brainstorming, des "bubbles" pour s’isoler et travailler dans le calme, des coffee corners…

Le campus se dote en outre d’un bâtiment rénové comprenant une nouvelle salle d’étude et une salle créative à l’étage "pour différents types d’enseignement".

© Tonneau

HEC Liège prévoit dans le futur de racheter le dernier bâtiment encore occupé par la maison de repos Saint-Joseph du Beauregard.