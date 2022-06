L'association Animal's Day, qui lutte pour le bien-être animal, fête cette année ses 6 ans d'existence.

Pour l'occasion, l'association inaugure ce dimanche 26 juin à 11h30 un monument de plus de 5 tonnes dédié à la cause animalière dans les jardins de Source -Ô-Rama de Chaudfontaine.

Ce Monument est soutenu par le prince Laurent, Lara Fabian , Brigitte bardot, Véronique Jannot, Christophe Lambert, Mylène Demongeot, Christine Defraigne, Katty Firquet, Hervé Jamar Paul Lou Sulitzer, Line Renaud et bien d'autres.

Cette oeuvre d'art a pu être réalisée grâce au don de la Carrière « La Pierre bleue de Sprimont » de la matière nécessaire à sa confection et au travail de l'artiste sculptrice Jozia Gozd.



Cet édifice sera le premier de Belgique à être érigé "à la mémoire des animaux qui, de tout temps, ont aidé, combattu avec et sont morts pour l'être humain. Il sera le rappel constant que les animaux sont des êtres sensibles qui méritent tout notre respect.", note Patrick Delhaise, responsable de l'événement. "Il sera sans doute un nouvel objet de curiosité du site calidifontain mais nous l'espérons également un lieu de mémoire voire de recueillement et qui fera l'objet chaque 4 octobre, journée mondiale du bien-être animal, d'une attention particulière qui consistera en un rassemblement des amis de la nature et de ses habitants."

Depuis sa création, les membres de l'association sont de plus en plus nombreux, avec une réputation "qui a largement dépassé les frontières de notre pays car nous sommes soutenus par des personnes habitant dans d’autres pays comme la France, le Canada, l’Italie, l’Allemagne, la Hollande, l’Espagne, la Pologne et bien d’autres !" En trois années d’existence du site Web "nous avons eu plus de 2.789.326 vues".

L'inauguration du monument se fera en présence des autorités provinciales et communales, des associations de protections animales et des refuges ainsi que d'autres personnalités de la vie publique,