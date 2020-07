Les pompiers de Liège ont travaillé durant toute la nuit, à Grâce-Hollogne (Bierset) afin de venir à bout de cet impressionnant incendie qui a ravagé un bâtiment (B 30) propriété de la Société wallonne des aéroports (Sowaer).

Dans le hangar en question : de l’outillage, des roues d’avions et plusieurs véhicules dont des bus… pas d’avion. Les dégâts matériels sont importants mais les conséquences pour l’aéroport de Liège pourraient être au final assez limitées puisque le feu ne s’est pas propagé ailleurs…

Vers 22 h 40, l’incendie s’est déclaré dans le bâtiment en question, situé à côté du terminal passagers. Le plan rouge a été déclenché et un important dispositif a été déployé sur place pour éteindre l’incendie avec 4 autopompes, 2 échelles, et une quarantaine hommes du feu. En matinée ce jeudi, l’incendie était totalement maîtrisé mais la cause de celui-ci était toujours inconnue ; plusieurs experts étaient déjà sur place cette nuit et ce jeudi matin afin de déterminer les circonstances exactes du sinistre. En outre, un expert sera chargé d’évaluer les pertes matérielles, importantes donc.

En effet, si les activités de l’aéroport ont pu se poursuivre normalement hormis durant 20 minutes - 7 avions ont été déroutés et 4 de ceux-ci sont désormais revenus à Liege Airport - le bâtiment a été intégralement détruit par les flammes. "D’ailleurs, vu l’état du B 30, il devra être mis à terre dans le courant de la journée", précisait Christian Delcourt, porte-parole de l’aéroport liégeois ce jeudi en fin de matinée…

"Ce bâtiment appartient donc à la Sowaer mais est loué aux sociétés Aéroservices et Western Global" ; respectivement actives dans la manutention et comme compagnie cargo américaine. C’est le préjudice subit par Aéroservices qui pourrait impacter de manière plus conséquente Liege Airport dans les prochains jours. "Nous allons en effet devoir faire l’inventaire de leurs besoins", poursuit Christian Delcourt qui précise toutefois que "le matériel lourd de l’entreprise se trouvait heureusement à l’extérieur du bâtiment".

Aucun blessé n’est à déplorer…