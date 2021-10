Il n’est pas tout à fait 9 h, ce vendredi matin, lorsque l’alarme incendie se déclenche au sein du tout nouveau bâtiment de clinique vétérinaire, à Liège. Soit quelques minutes avant l’heure prévue… C’est bon signe, les détecteurs de fumée sont visiblement sensibles.

Ce vendredi 22 octobre en effet, un exercice incendie de grande ampleur était réalisé, pour la première fois, au sein de ce bâtiment inauguré il y a deux ans et pour lequel toutes les précautions doivent être prises, en cas d’incident. Ici en effet, à l’instar d’un hôpital, ce sont des dizaines de "patients" qui sont soignés. La différence toutefois, c’est que ces patients ont bien souvent quatre pattes. Et que leur réaction face à un incendie n’est dès lors pas la plus prévisible.

© tonneau

Il est 9 h 15 et une bonne partie du personnel est déjà rassemblée dans un autre bâtiment. Les vétérinaires urgentistes sont prêts à accueillir les pompiers qui arrivent déjà. Et un poste de soins vétérinaires est en place… parent animalier du poste médical avancé.

"L’objectif de cet exercice que nous n’avons pas pu faire avant, à cause de la crise sanitaire, est de vérifier notre plan interne d’urgence", explique Catherine Noël, conseillère prévention de l’ULiège, "mais avec la spécificité ici que nous n’évacuons pas que des personnes, nous évacuons aussi des animaux". Blessés qui plus est.

© tonneau

Animaux en soins intensifs

La mission des pompiers est donc de trouver le cœur du sinistre, de le circonscrire mais aussi d’évacuer le personnel par les accès adéquats… et de sauver les animaux. "Le bâtiment comprend en moyenne 200 personnes et une cinquantaine d’animaux, parfois en consultation, parfois en chirurgie ou soins intensifs, ce sont ceux-ci qui sont les plus difficiles à bouger" poursuit la conseillère. "Lors du stade d’alerte, le personnel a donc la mission de préparer au plus vite ces animaux".

Particularité de la clinique vétérinaire de Liège qui lui est, dans ce genre de situation, profitable : elle est la seule dispenser une formation de "vétérinaire urgentiste".

Ce sont eux qui, sous la houlette d’Hugues Guyot et Véronique Delvaux, ce vendredi matin, ont travaillé en collaboration étroite avec les pompiers du poste avancé du Sart-Tilman. Une petite heure aura suffi pour mettre tout le monde… à l’abri.