Si on ne déplore aucun blessé et que les dégâts sont relativement limités, plusieurs appartements ont dû être évacués. Les fumées qui se sont dégagées sont en cause...

Un incendie s'est déclaré ce mardi en fin de matinée dans une habitation de Trooz, au numéro 17, rue de la Vesdre. Les secours sont rapidement intervenus afin de circonscrire le feu qui avait pris dans la cuisine d'un appartement.