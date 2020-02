Un appel a été lancé sur les réseaux sociaux pour aider la famille qui vivait dans l’une des maisons sinistrées.

Mercredi aux alentours de 13 heures, un incendie s’est déclaré dans une habitation de la rue Léopold Malaise, à Wanze. Personne ne vivait dans la maison qui a été la proie des flammes, mais de nombreux objets se trouvaient dans le bâtiment, ce qui a donné du fil à retordre aux hommes du feu.

Après de longues heures d’interventions et une importante opération de déblais de la part des pompiers pour éviter que le brasier ne reprenne, le feu est reparti de plus belle quelques heures plus tard.

La nuit de mercredi à jeudi aux alentours de 2 h 30, les pompiers de la zone Hemeco ont dû retourner rue Léopold Malaise. À leur arrivée sur les lieux, la maison était totalement embrasée. Ils ont donc reçu le soutien des pompiers de Liège pour venir à bout des flammes. Par chance les habitants des maisons avoisinantes avaient décidé de déloger. Il n’y a donc eu aucun blessé. Cependant, les dégâts occasionnés aux maisons voisines sont importants.

Dans le sinistre, une famille de 5 personnes dont 3 enfants a tout perdu. Sur les réseaux sociaux, un élan de solidarité se met en place pour cette famille. En effet, des proches ont lancé un appel aux dons d’habits et de matériel scolaire (infos sur la page Facebook de Romain Charlier, en message privé).

Il est rare qu’un incendie reprenne de façon spectaculaire comme ça a été le cas la nuit de mercredi à vendredi à Wanze. D’après les pompiers intervenus sur les lieux, l’origine de l’incendie est suspecte. Le parquet de Liège a donc envoyé sur les lieux, un expert incendie, le laboratoire de la PJF, ainsi que des maîtres-chiens afin d’établir l’origine exacte du sinistre.