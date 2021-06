Nuit agitée pour les pompiers des zones Hemeco et Hesbaye en raison des orages et vents violents. Les appels au secours ont débuté aux environs de 22h20 et se sont terminés vers 6 h du matin.

La zone de secours Hemeco a ainsi réalisé une vingtaine d'interventions pour des arbres tombés sur les voiries, particulièrement à Modave et Marchin.

La zone de secours Meuse-Hesbaye a pour sa part réalisé une dizaine d'interventions sur les communes de Burdinne, Moxhe, Verlaine et Hannut dont 3 pompages dans une cave et sur la voie publique.

Dans la nuit de samedi à dimanche, un important incendie a par ailleurs touché le cercle équestre "Le Hackamore", situé rue Haut-Vinâve à Momalle.

Il était 1 h 46 lorsque les pompiers de la zone Hesbaye ont été avertis qu’un feu touchait les bâtiments du manège. Lorsqu'ils sont arrivés sur place, ils ont découvert que le feu avait démarré dans la sellerie et se dirigeait vers la cafétéria.

Les pompiers de Liège sont intervenus en renfort avec l’Animal Rescue Team de Hesbaye pour évacuer neuf chevaux dans la prairie voisine. Aucun d’entre eux n’a été blessé. Les pompiers sont restés sur place jusqu’à environ 3 heures du matin. L'incendie serait sans doute dû à la foudre.