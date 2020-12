Un incendie s'est déclaré lundi vers 13h00 dans un chalet appartenant au collège Saint-Louis de Waremme, ont indiqué les pompiers de la zone de secours Hesbaye. Selon les hommes du feu, l'origine du sinistre est suspecte et une enquête devra en déterminer les causes précises. Arrivés rapidement sur place, les secours ont pu circonscrire l'incendie mais le bâtiment en bois, situé à proximité de la clinique CHC Waremme, est complètement détruit. Vu la rapidité de propagation du feu, l'origine est considérée comme suspecte et une enquête a donc été ouverte à la zone de police de Hesbaye. Des images de caméras de surveillance pourraient notamment être analysées.

L'intervention des pompiers s'est terminée aux alentours de 15h00 et aucun blessé n'est à déplorer. Pour le directeur de l'établissement scolaire, il y a plus de peur que de mal. "Le chalet abritait du matériel d'horticulture et n'accueillait pas de cours. Des professeurs ont constaté les flammes et le temps que les secours arrivent, tout était embrasé. Heureusement, les dégâts ne sont que matériels".