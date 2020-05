Scène assez inédite ce vendredi matin dans l'hypercentre de Liège à l'aube d'une phase majeure du déconfinement : des ouvriers communaux du service de signalisation sont à pied d'oeuvre pour... imprimer des flèches au sol. Non pas au milieu de la voirie mais bien dans le piétonnier commerçant du centre-ville. Rue des Dominicains, En Vinâve d'Île, entre l'Opéra et la place Cathédrale, des flèches indiquent en effet la marche à suivre. Pourquoi ? On se doute que la réouverture des magasins prévue ce lundi 11 mai n'y est pas étrangère.

"Ce sont en effet des sens de circulation pour les piétons en vue de la réouverture des magasins", nous confirme le chef de l'équipe, "mais pour l'instant, ce n'est prévu qu'ici". Pas dans les galeries commerçantes donc ni ailleurs dans la ville. Un test en quelque sorte sur cet axe commerçant très fréquenté. Il s'agit selon une récente étude du troisième axe (piétonnier) le plus fréquenté de Belgique derrière De Meir à Anvers et la rue Neuve à Bruxelles.

Au cabinet du bourgmestre on nous confirme ce vendredi que "cette mesure est prise pour donner une indication aux gens". Pas d'interdiction formelle de traverser la rue pour faire du lèche-vitrines ou de s'écarter du chemin bien sûr, juste une mesure supplémentaire pour éviter un "entassement" de chalands.

Donnez du sens à vos achats en cette période de déconfinement... suivez les flèches !