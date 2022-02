Les personnes qui ont été sinistrées lors des inondations du mois de juillet et qui n’étaient pas assurées n’ont plus que deux mois - jusqu’au 18 avril prochain - pour introduire leur demande d’indemnisation, rappellent ce vendredi les autorités wallonnes. Les modalités précises d’intervention et le formulaire pour la demande d’aide à la réparation sont disponibles via le lien www.wallonie.be/calamites.

Les personnes sinistrées qui ont des questions ou éprouvent des difficultés à remplir leur formulaire peuvent contacter le 1718 pour les particuliers ou le 1890 pour les indépendants et les entreprises. Des agents les accompagneront dans leurs démarches. Ils peuvent également se rendre dans les Espaces Wallonie (https://www.wallonie.be/fr/les-espaces-wallonie) où du personnel formé est à leur disposition pour les aider à compléter le formulaire. Des permanences d’aide au remplissage sont également organisées dans les communes touchées.

Face à l’ampleur des dégâts, ces dernières avaient décidé de soutenir financièrement les personnes sinistrées non-assurées, que ce soient les citoyens, les commerçants, les entreprises, les indépendants, les acteurs du non-marchand, les agriculteurs, les forestiers ou les pouvoirs locaux, en leur accordant une indemnisation partielle par l’intermédiaire du Fonds des Calamités.