L'idée est complètement insensée. Une professeure du Collège Saint-Lambert à Herstal a réalisé une vidéo durant les vacances de Noël où elle s’est amusée à donner des notes sur le physique de ses élèves. Dans la vidéo postée sur les réseaux sociaux, on la voit s'adresser à son fils et enchaîner les propos dégradants. "peut-on notamment l'entendre dire. Ladite vidéo, qui comptabilise plus de 75.000 vues, a été partagée sur TikTok, le réseau social des jeunes par excellence. En conséquence, l'information est très vite remontée aux oreilles des élèves, des parents et de l'école.

Comme le relate nos confrères de RTL Info, les parents sont consternés par les propos empreints de méchanceté tenus par l'enseignante de langues. "Elle ne peut pas rabaisser des gens comme ça. Elle doit montrer l'exemple. Quand on voit déjà le harcèlement scolaire, comment ça tourne... Une prof qui s'y met, je trouve ça très choquant", confie la mère d'un des enfants pris pour cible.

Le personnel de l'établissement scolaire est lui aussi sous le choc. "Tant la démarche que le contenu et la diffusion de cette vidéo me semblent inacceptables (...) Le professeur a été entendu. Nous sommes en train de mener l'enquête. Une fois que toute la clarté aura été faite, le pouvoir organisateur prendra les mesures qui s'imposent", a expliqué Antonella Vaccaro, directrice de 2e et 3e degrés au Saint-Lambert Collège, à RTL Info.