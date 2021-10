Politique L’opposition de gauche (Vert Ardent, Vega, PTB) n’a pas le même point de vue…

Pour l’opposition politique de gauche à Liège, l’usage des drones n’est pas une évidence… que du contraire. "Cela peut se justifier en certaines occasions en effet", reconnaît Guy Krettels, de Vert Ardent qui évoque les émeutes ou les catastrophes naturelles, "raison pour laquelle on ne votera pas contre mais nous allons nous abstenir. Vous évoquez en effet aussi l’utilisation dans toutes sortes de manifestations, y compris pour celles récréatives et sportives. On s’interroge dès lors sur les objectifs opérationnels concrets qui justifient l’utilisation de ces drones dans de telles manifestations pacifiques", insiste le conseiller Vert Ardent qui constate aussi depuis plusieurs années, "une inflation de caméras et de nouvelles armes qui sont, pour nous, difficiles à justifier".

Pour François Schreuer de Vega, les drones, s’ils sont parfois utiles, permettraient aussi clairement "des usages abusifs".