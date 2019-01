Un important vol a été commis entre lundi et mardi, sur un site d'Infrabel, rue des Hospices à Pepinster, a indiqué la zone de police Vesdre. "Le vol a été commis au détriment d'Infrabel, dans un CLI (Centre logistique infrastructures), situé rue Pierre Picqueray", explique un porte-parole d'Infrabel. Un employé d'Infrabel s'est présenté ce jeudi à la maison de police de Pepinster afin de déposer plainte pour un vol sur le site du gestionnaire du réseau.

"Trente-cinq palettes contenant des matériaux de voies ont été volées. Chaque palette pesant une tonne, c'est pas moins de 35 tonnes de matériaux qui ont été dérobés", indique la zone de police qui précise que le préjudice pourrait s'élever à environ 40.000 euros. Les objets métalliques, de la petite quincaillerie, qui ont été dérobés, étaient entreposés à cet endroit de manière temporaire, dans l'attente des derniers aménagements à réaliser au CLI.

De son côté, Infrabel explique que c'est un peu moins de 35 tonnes de boulons et d'éclisses qui ont été dérobés par des auteurs qui avaient vraisemblablement repéré les lieux et étaient équipés d'un camion voire d'un élévateur. Infrabel estime le préjudice à 25.000-30.000 euros. Une plainte a été déposée et des caméras de surveillance seront installées de manière à éviter de nouveaux vols de ce type.