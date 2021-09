Le conseil communal de Hamoir a fait le point sur les inondations. En tapant du poing sur la table.

À Hamoir, les dégâts causés par les inondations sur les infrastructures publiques sont en effet considérables. "Aujourd’hui, on parle d’un préjudice non abouti de plus de 1,2 million d’euros. Et cela en excluant tous les frais liés à l’évacuation de nos déchets qui se chiffrent entre 150 000 et 200 000 euros", explique Michel Legros, échevin des Finances.

Au total, les dépenses sont donc estimées entre 1 et 1,5 million d’euros.

Et si d’autres Communes lourdement impactées ont déjà reçu une aide de la Région wallonne, ce n’est pas le cas de Hamoir ou de Ferrières. Ce qui est incompréhensible pour les autorités communales.

"Il est inconcevable et inacceptable que les personnes qui ont choisi la répartition des moyens financiers pour aider les Communes aient pu omettre Hamoir de leur liste. C’est indécent qu’après tout ce qu’on a vécu et le courage et la solidarité dont on fait preuve les citoyens, ils soient purement et simplement oubliés par les pouvoirs publics."

Pour Patrick Lecerf, le bourgmestre, "le ministre des Pouvoirs Locaux (NDLR : Christophe Collignon) a pris des décisions à la va-vite. Pour moi, c’est une maladresse. Il s’y est mal pris."

Mais la Commune de Hamoir compte bien faire valoir ses droits. "On reste combatif et on reste également confiant que tout le travail d’estimation et d’évaluation des dégâts que nous avons réalisé va être pris en compte par le gouvernement wallon et le ministre Collignon."