Environnement L’A 601 est presque vide mais elle pourrait servir à nouveau pour les terres polluées.

L’agenda de la Spaque a été relativement bien respecté, dans le cadre du stockage et du traitement des milliers de tonnes de déchets récoltés à la suite des inondations de mi-juillet. Ce jeudi 3 février, une réunion s’est tenue entre les différentes communes impactées par le sinistre et plusieurs intervenants dans la gestion des déchets (SPW, Spaque, Intradel…) ; l’occasion de faire le point sur les sites ayant accueilli les déchets.

Après le Wérihet et Engis, déjà vidés, celui de l’A 601 est en passe d’être "clean"… mais il pourrait toutefois encore servir.

"Sur le site du Wérihet, ce sont 33 000 tonnes de déchets qui ont été récoltes dès la fin septembre", nous indique Caroline Charlier, responsable communication à la Spaque. "Et d’octobre à fin décembre, 36 000 tonnes ont été comptabilisées à Engis. Ces sites sont donc désormais vidés… quant à la zone de l’A 601, elle est en passe d’être totalement libérée, il reste encore quelques milliers de tonnes, moins de 10 000. On comptabilise à ce stade 63 000 tonnes de déchets. Nous serons donc sous l’estimation de départ qui évoquait 180 000 tonnes". Pour rappel, une majeure partie de ces déchets sont ou seront recyclés et valorisés.