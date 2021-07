Inondations à Liège : le Secours Populaire fait un don de 10 000 euros Liège Aude Quinet Ce sont deux fois 100 "bons suspendus" qui seront mis à disposition des sinistrés. © Aurélien Goubau

La solidarité internationale est bien réelle depuis la catastrophe qui a frappé la province. Ainsi, le Secours Populaire Français relayé par le Secours Populaire Wallonie Bruxelles vient de faire un don de 10.000 euros via l’association "A Contre Courant" au profit des sinistrés de Liège et environ. "A Contre Courant" sera chargée de veiller sur le terrain à la bonne utilisation de ce don. L'idée est de compléter et renforcer l'offre des outils publics tout en donnant un tonalité sociale claire, dans la mesure où les sinistrés sont aussi très souvent des familles modestes.



Ce don va être ventilé entre une aide urgente qui a déjà débuté (achat de produits de première nécessité solidaires en collaboration avec l’ASBL Climaxi, et mise à disposition de "kits" pour assainir les maisons touchées) et une aide de plus long terme "car nous avons devant nous des mois de travail pour panser les plaies et reconstruire (autrement) les communes impactées", commente le Secours populaire.



Concrètement, ce sont deux fois 100 "bons suspendus" qui seront mis à disposition des sinistrés. Il y aura d’une part, 100 bons de 50 euros pour des produits électroménagers disponibles auprès de la coopérative à finalité sociale SOFIE. Il y aura d’autre part, 100 bons de 30 euros pour des meubles et de la vaisselle de maison proposés par l’ASBL FLEUR (groupe Terre) et disponibles au niveau du centre de crise situé à l'internat de l’athénée Liège Atlas (quartier Saint Léonard).